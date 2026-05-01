Раскрыто, как в США относятся к операции американских военных в Иране

Американское общество демонстрирует рекордный уровень неодобрения военной операции, развернутой Соединенными Штатами против Ирана. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного с телекомпанией ABC и социологической службой Ipsos, действия США в Иране стали столь же непопулярными среди граждан, как и участие страны в войне во Вьетнаме в 70-х годах и конфликт в Ираке в 2006 году.

Согласно исследованию, 61 процент американцев считают, что применение военной силы против Ирана было ошибкой. При этом менее двух из десяти граждан США оценивают действия своей страны как успешные, а четыре из десяти называют операцию против исламской республики неудачной.

Для сравнения, в ходе аналогичного опроса, проведенного службой Gallup International в 1971 году, 61 процент американцев также заявили, что США допустили ошибку, отправив войска во Вьетнам. В 2006 году исследование The Washington Post и ABC News показало, что 59 процентов граждан США считали войну в Ираке ошибкой. Таким образом, текущий уровень антивоенных настроений достиг исторических максимумов, сравнявшись с самыми тяжелыми периодами зарубежных военных кампаний. Примечательно, что внутри политического спектра наблюдается раскол: среди республиканцев 79 процентов назвали удары по Ирану правильным решением, в то время как 46 процентов независимых избирателей придерживаются противоположного мнения.

Жители США также разделились во мнении относительно стратегических целей. Опрос показал, что 48 процентов американцев предпочитают заключить мирное соглашение с Ираном, даже если это приведет к худшим условиям для Соединенных Штатов. В то же время 46 процентов респондентов хотят добиться от Ирана лучшей сделки, даже если это будет означать возобновление военных действий. Эти данные свидетельствуют о глубокой усталости американского общества от затяжных конфликтов на Ближнем Востоке.

Почти половина опрошенных (46 процентов) считают, что президент Дональд Трамп, нанося удары по Ирану, нарушил свои предвыборные обещания 2024 года не вступать в новые войны за рубежом. Такого мнения придерживаются даже два из десяти республиканцев.

Финансовое давление также играет роль в формировании общественного мнения. С февраля, с момента начала операции против Ирана, доля американцев, заявляющих о том, что они «отстают в финансовом плане», выросла с 17 до 23 процентов. Кроме того, 56 процентов опрошенных полагают, что действия администрации увеличивают риск ухудшения отношений США с союзниками. Опрос проводился с 24 по 28 апреля среди 2560 американцев старше 18 лет, статистическая погрешность составляет 2 процентных пункта.