Солдат армии России с позывным «Кирпич», который провел четыре года в Израиле, рассказал о политике, с которой сталкиваются россияне, желающие остаться в еврейском государства

По словам бойца, мигрантов, не имеющих близких в Израиле, заставляют проходить интервью в городе Лод, где им необходимо высказываться против России. Тех, кто отказывается, затем депортируют.

— Русских там пытаются заставить выступить против России, — заявил «Кирпич».

Он добавил, что сам был депортирован из Израиля в Россию за отказ подписывать подобные бумаги. После возвращения на родину он принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине, передает RT.

ывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.

Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.