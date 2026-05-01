Глава МИД Франции призвал США и Иран возобновить переговоры

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал США и Иран начать прямы переговоры об урегулировании конфликта.

Его слова приводит BFMTV.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить возобновления боевых действий; это видно каждому с самого начала этой войны. Риски эскалации чрезвычайно высоки и могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», – заявил Барро.

По его словам, Вашингтон и Тегеран должны использовать текущее перемирие для переговоров и заключения полноценного соглашения.

«Необходимо начать переговоры, чтобы иранский режим кардинально изменил свою позицию, пошел на значительные уступки ради мирного сосуществования с региональным окружением, и чтобы его народ мог свободно строить свое будущее», — сказал глава МИД Франции.

До этого сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь в интервью CNN заявил, что американские военные могут нанести удар по Ирану в ближайшее время. По его оценкам, это «очень тревожно, поскольку это может поставить под угрозу жизни американских сыновей и дочерей и привести к значительным человеческим потерям».