Миндич рекомендовал Трампу «леди-вулкан»: подробности скандальной записи

Фигурант резонансного дела о коррупции в украинской энергетике Тимур Миндич в неформальных беседах с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым обсуждал не только финансовые схемы, но и способы психологического воздействия на американского лидера. Согласно опубликованным украинским изданием Страна.UA фрагментам переговоров, обнародованным депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ключевой идеей стало выдвижение Светланы Гринчук на пост посла Украины в США. По замыслу собеседников, именно эта кандидатура должна была «свести Трампа с ума», причем в записи уточняется, что ставка делалась именно на Гринчук — «для деда».

© Московский Комсомолец

В перехваченных аудиоматериалах, на которые ссылается украинское издание, Миндич перебирает несколько фамилий для отправки в Вашингтон. Помимо Гринчук, обсуждались экс-министр юстиции Герман Галущенко, действующий премьер Денис Шмыгаль и вице-премьер Ольга Стефанишина. Однако, как следует из контекста беседы с Умеровым, именно экс-глава энергетического ведомства рассматривалась как инструмент для целенаправленной дестабилизации переговорного процесса или личного состояния американского президента. Отметим, что на момент этих обсуждений Гринчук и Галущенко уже столкнулись с кадровыми последствиями: Верховная рада уволила их 19 ноября прошлого года на фоне разгорающегося коррупционного скандала.

Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

Ситуация вокруг фигурантов приобретает особый цинизм на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). 11 ноября семи участникам преступной организации в сфере энергетики, включая Миндича, были предъявлены официальные обвинения. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского успел не только попасть под следствие, но и стать автором провокационной кадровой стратегии. Позднее НАБУ допросило секретаря СНБО в рамках того же дела, а сам Умеров, несмотря на подготовленное обвинение в хищениях, неожиданно получил пост главы переговорной группы от Украины по мирному урегулированию после отставки главы офиса Ермака 28 ноября.

Эксперты расценивают публикацию пленок как попытку вскрыть неформальные механизмы влияния на внешнюю политику, где место профессионального дипломата предлагается занять фигурам, способным, по меткому выражению самого Миндича, «свести с ума» оппонента. В то время как на Украине продолжаются антикоррупционные процессы, а фигуранты дела (такие как экс-вице-премьер Алексей Чернышов) проходят по материалам НАБУ, обнародованные планы вызывают вопросы о реальных критериях подбора послов в ключевые западные страны. Сама Светлана Гринчук, лишившаяся министерского кресла на волне скандала, пока не комментирует вероятность своего «психиатрического» десанта в Вашингтон.

* Признан в РФ террористом и экстремистом.