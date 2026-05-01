Короля Карла раскритиковали за визит в США: оно того не стоило

С самого начала королевский тур по Америке вызывал споры: критики были в ужасе от того, что британское правительство Стармера отправило монарха «на убой», чтобы тот попытался склеить трещавшие трансатлантические отношения. Всё выглядело неловко и безвкусно — короля Карла III выставляли напоказ как живой экспонат, пока самовлюблённый президент США с рекордно низким рейтингом использовал почетного гостя в своих целях. Да, король произнёс две речи, мягко напомнив американцам о ценностях НАТО и предостерегая от чрезмерного правления одного человека. Только он забыл, что сам — потомок тирана Георга III, и решил поучить американцев демократии. Трамп сделал вид, что ничего не заметил.

Нет сомнений, что Дональду Трампу понравилось общаться с королём, но стоит ли поездка того для правительства Великобритании — это другой вопрос. Критики с самого начала были в ужасе от того, что правительство Кира Стармера отправило короля, чтобы попытаться склеить разбитое корыто под названием «особые отношения США и Великобритании». Всё это, по их мнению, выглядело неловко.

Трамп говорит, что его любовь к королевской семье восходит к его матери, но он также знает, что американцы падки на королевские побрякушки, и всё это никак не влияет на его рейтинг одобрения, который находится на рекордно низком уровне. Подозрения в том, что Трамп будет использовать королевского гостя в своих целях, подтвердились, когда он, по-видимому, попытался вложить слова в уста короля, заявив, что Карл III согласен с ним в том, что Иран не должен получить ядерную бомбу. Вот только это неловкий момент для монарха, который не может комментировать политику.

Да, король произнёс две речи: они воззвали к более здравому смыслу американцев в вопросах НАТО, безопасности и мягко подкорректировали данные о приверженности Великобритании североатлантическому союзу, но они также плыли довольно близко к ветру.

Потомок тирана короля Георга III, каким его помнят американцы, король Карл III решил поучить тех, к кому приехал в гости и предупредить об опасности чрезмерного правления одного человека. Президент США Дональд Трамп, который больше, чем любой другой лидер, руководствовался указами исполнительной власти, сделал вид, что ничего не заметил. Но две хорошие речи не обязательно означают достойный королевский визит.

Короля послали в надежде, что его единоличное шоу «Мягкая сила» сможет улучшить трансатлантические отношения несмотря на то, что негативные последствия были потенциально значительными. В конце концов, монарх общался с Трампом, которого в «досье Эпштейна» обвиняли в изнасиловании женщины, когда ей было 13 лет. напомним, что ФБР отнеслось к обвинениям достаточно серьёзно, чтобы несколько раз допросить её, и это совершенно не похоже на другие истории, связанные с президентом (он, кстати, последовательно отрицал любые правонарушения в отношении Эпштейна).

Тот факт, что король также не встретился ни с кем из выживших после смерти Эпштейна, несмотря на их приглашение, будет раздражать многих. Так стоило ли это того? Судя по прошлому опыту — нет. Последний визит Трампа в Великобританию обошёлся налогоплательщикам в 14 миллионов фунтов стерлингов. Тогда непопулярному президенту был оказан роскошный приём в Виндзорском замке, окружённом высокими стенами охраны, всё это было устроено ради одного человека.

В словах Карла III заметили тонкий упрек в адрес Трампа

Сторонники правительства приветствовали тот визит как идеал британской мягкой силы, но с тех пор всё только ухудшилось.

В январе 2026 президент США преуменьшил огромные жертвы британских солдат в Афганистане, заявив, что те оставались «немного позади, немного в стороне от линии фронта». В том же месяце Трамп повысил тарифы для Великобритании, пригрозив отменить их только в случае поддержки его схемы покупки Гренландии. А отказ Стармера присоединиться к Трампу и помочь с ближневосточным конфликтом привёл к новому витку проблем.