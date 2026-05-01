Макрон назвал шикарной шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил шутку британского короля Карла III, которую тот произнёс на торжественном ужине во время государственного визита в США. Своим мнением французский лидер поделился в соцсети X.

Карл III обыграл недавнее заявление Дональда Трампа, который в январе сказал, что без американской помощи в Европе «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски». В ответ король заметил: «Вы недавно заметили, господин президент, что, если бы не Соединённые Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски». Макрон написал в соцсети: «Это было бы шикарно».

Визит короля приурочен к 250-летию США, он выступил в конгрессе. После поездки Трамп отменил пошлины на шотландский виски и назвал Карла III «величайшим королём».

250-летие независимости США (2026 год) широко отмечается по всей стране; британская монархия, несмотря на исторический конфликт, поддерживает тесные союзнические отношения с Вашингтоном.