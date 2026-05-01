Monde: тысячи французов устроили вечеринку на военном полигоне со снарядами
Несколько тысяч человек пробрались на французский военный полигон возле коммуны Бурж ради фестиваля под открытым небом.
Как пишет Le Monde, местные власти назвали мероприятие крайне опасным: территория может быть усеяна неразорвавшимися боеприпасами.
Утром 1 мая полиция насчитала уже 2,3 тыс. автомобилей, это примерно 8 тыс. человек, а вообще организаторы ожидают до 30 тыс. гостей.
Как выяснилось, акцию никто не согласовывал. Префектура департамента Шер направила на место жандармов, чтобы перекрыть въезд, и пообещала судебное преследование устроителям.
«Участники расположились на территории, где могут быть неразорвавшиеся снаряды. Хуже места выбрать было просто невозможно», — заявили в префектуре.
Префектура попросила людей не жечь костры, не копать землю и ничего не поднимать с земли.
Ранее в Мэриленде неизвестный проник на базу, где находится самолёт президента США.