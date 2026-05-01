В Азербайджане заявили об установлении добрососедских отношений с Арменией

Азербайджан активно развивает добрососедские отношения со всеми своими соседями, включая Армению.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана и руководитель отдела внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, пишет «Интерфакс».

«У Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Республику Армения», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что в рамках своей внешнеполитической стратегии Азербайджан всегда стремился к установлению мирных и дружеских связей с соседними государствами. Однако до недавнего времени это было затруднено из-за конфликта с Арменией.

По словам помощника, на Южном Кавказе происходит формирование нового статус-кво, основанного на принципах международного права и легитимности.

Гаджиев также отметил, что на этой неделе состоялся важный шаг в отношениях между двумя странами. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев посетил Армению, где на правительственном уровне обсуждались ключевые вопросы повестки дня, включая экономические и торговые отношения, политический диалог, а также вопросы делимитации и демаркации границ.