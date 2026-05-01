Суд отправил полицейского на экскурсию в Освенцим за нацистский лозунг

В Германии обязал 52-летнего обер-комиссара полиции Томаса посетить мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщило издание Bild.

Окружной суд в немецком городе Вайсвассер отправил полицейского на экскурсию после того, как ему предъявили обвинение в распространении пропагандистских материалов антиконституционных организаций.

В мае 2024 года Томас разместил в соцсетях фотографию барельефа с изображением четверых рабочих и лозунгом нацистских штурмовых отрядов. Также он оставил комментарий с аналогичным лозунгом.

Полицейский заявил в суде, что не считает сторонником правых экстремистов, а слова вырвались у него случайно. Судья ограничился предупреждением и обязал мужчину посетить мемориал в Освенциме и в течение года предоставить доказательство своего визита. В случае несоблюдения судебных условий Томасу придется выплатить штраф в размере €4,2 тыс.