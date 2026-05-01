Азербайджан вызвал посла Евросоюза из-за резолюции Европарламента

В Баку резко отреагировали на принятую Европарламентом резолюцию, касающуюся ситуации в Закавказье. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Европейского союза в Баку Мариану Куюнчич, которой была вручена нота протеста. Поводом для дипломатического демарша стала резолюция под названием «Поддержка демократической устойчивости в Армении», одобренная евродепутатами накануне, 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

© Московский Комсомолец

В ходе встречи, как отметили в МИД, были осуждены необоснованные и предвзятые положения, касающиеся Азербайджана, которые содержатся в принятом документе. Баку считает, что резолюция искажает реальную картину в регионе и грубо противоречит принципам объективности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

«В связи с этим послу была вручена нота протеста», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что подобный подход Европарламента оказывает крайне негативное влияние не только на процесс нормализации отношений в регионе, но и на перспективы развития двусторонних связей между Азербайджаном и Европейским союзом.

Возмущение официального Баку вызвали содержащиеся в резолюции призывы, касающиеся возвращения армянского населения в Карабахский регион. В МИД назвали эти заявления «полностью необоснованными» и расценили их как прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики. Дипломаты напомнили послу о конкретных шагах, предпринятых Баку после событий 2023 года. Азербайджанская сторона представила план реинтеграции армянских жителей региона, однако, несмотря на это, местное население покинуло регион на добровольной основе.

«Утверждения об обратном являются неверными», — подчеркнули в азербайджанском МИД, отвергая обвинения в принудительном изгнании людей.

В Баку заявили, что не потерпят попыток пересмотра итогов восстановления суверенитета над Карабахом и намерены жестко пресекать любые действия международных структур, которые, по мнению республики, направлены на подрыв территориальной целостности страны. Посол Евросоюза была проинформирована о категорической позиции азербайджанской стороны по данному вопросу. О реакции Брюсселя на ноту не сообщалось.