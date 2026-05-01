Вучич ответил на обвинения в создании ядерной бомбы

Сербский лидер Александр Вучич считает глупостью предположения боснийских СМИ о том, что передача госкорпорацией "Росатом" радиоактивных изотопов в Сербию якобы свидетельствует о планах по созданию "ядерной бомбы" в Сербии.

Госкорпорация в четверг проинформировала, что поставит в Сербию радиоактивные изотопы, которые необходимы для проведения неразрушающего контроля в важных промышленных отраслях. В связи с этим сербские журналисты попросили президента страны прокомментировать публикацию издания Slobodna Bosna, где утверждается, что Москва и Белград якобы "что-то задумали" по ядерной тематике.

Медведев высказался о применении ядерного оружия

На этот вопрос Вучичу «настолько глупо отвечать, что нет слов». Лидер Сербии подчеркнул, что «с несколькими хорошими специалистами» в Институте ядерных наук "Винче" будут «заниматься проблемами фармакологии».

«Они (авторы публикации), наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу», - сказал Вучич.

«Много в мире сумасшедших, - сказал президент Сербии на открытии тренажерного центра технической школы в Панчево. - А соцсети это распространяют».