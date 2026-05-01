Сотрудница страхового агентства стала убирать собачьи фекалии и разбогатела

Жительница Великобритании открыла бизнес по уборке собачьих фекалий и разбогатела. Об этом пишет Daily Star.

45-летняя Эмма Гарнер из Йоркшира много лет была сотрудницей страхового агентства. Там она получала 20 тысяч фунтов стерлингов в год (около двух миллионов рублей по современному курсу) и находилась в постоянном стрессе. В 2014 году Гарнер открыла фирму по уборке собачьих фекалий. Женщина пояснила, что выросла на ферме, где было много лошадей и собак, так что подобное занятие не доставляло ей дискомфорта.

В 2016-м британка бросила работу страховым агентом и посвятила все время новому бизнесу. Теперь она утверждает, что это было лучшее решение в ее жизни. У Гарнер сотни клиентов по всему графству, и зарабатывает она пятизначные суммы.

«Уборка собачьих экскрементов изменила мою жизнь. У меня появился отличный баланс между работой и личной жизнью, и больше нет стресса, как в страховом агентстве», — сказала женщина.

Она решила заняться необычным делом после того, как прочла статью об американце, который открыл такой же бизнес. Первый клиент появился у Гарнер через пять минут после размещения объявления в сети. Тогда женщине пришлось очистить от собачьих фекалий двор дома, который давно не убирали. Гарнер призналась, что сначала ее напугал масштаб работы, но в итоге все оказалось не так уж сложно.

Женщина также опровергла расхожие слухи, что ее вызывают ленивые бездельники, которые не желают убирать за животными самостоятельно. По словам британки, что чаще всего ее клиентами становятся пожилые люди, инвалиды, беременные женщины или люди, которые, не могут сами убрать за любимцами из-за недавно полученных травм.

