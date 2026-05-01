Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с Каллас

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. О состоявшемся разговоре глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил в своем официальном Telegram-канале. Стороны обсудили актуальную повестку, касающуюся как ближневосточного региона, так и мира в целом.

По имеющейся информации, в ходе беседы Аббас Арагчи и Кая Каллас обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. В сообщении иранского министра говорится лишь о состоявшемся обмене мнениями.

Этот разговор происходит на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине, критикуя их за недостаточную поддержку действий США в отношении Ирана. Евросоюз, в свою очередь, ранее рассматривал возможность введения санкций против израильских компаний за разгрузку российского зерна, однако напрямую с иранской ядерной программой этот вопрос не связан.

Важно отметить, что Тегеран ранее категорически отверг обвинения в свой адрес со стороны США, после того как Белый дом объявил об очередном раунде обвинений в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Контакты между Тегераном и Брюсселем в последнее время носят эпизодический характер, однако сохранение дипломатических каналов связи, таких как этот телефонный разговор, указывает на сохраняющуюся возможность для сторон обсуждать острые вопросы.