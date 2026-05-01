Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление о будущем украинской государственности. В своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале, он заявил, что Украинская нация в том виде, в котором она существовала еще пять лет назад, вскоре перестанет существовать. По мнению Карлсона, ключевую роль в этом сыграли не военные действия России, а целенаправленная политика западных элит, которые, прикрываясь поддержкой Киева, преследовали собственные интересы.

Журналист прямо обвинил неоконсервативное лобби в том, что оно искусственно затянуло вооруженный конфликт с Россией, используя ресурсы американских и европейских налогоплательщиков. Карлсон подчеркнул, что следствием этого курса стала гибель огромного числа украинских мужчин и подрыв экономики страны.

«Таким образом, Украина как нация прекратит существование. Точка», — резюмировал он, отметив, что наблюдаемый коллапс не был случайностью, а стал результатом решений, принимавшихся последние четыре с половиной года.

Особое внимание в своем выступлении Такер Карлсон уделил экономической составляющей этого процесса. Он напомнил, что при нынешнем киевском режиме была легализована продажа сельскохозяйственных земель иностранцам. По его словам, украинские черноземы, вероятнее всего, будут скуплены зарубежными корпорациями, что окончательно лишит страну суверенитета над своими природными ресурсами. Именно это, а не территориальные споры, журналист назвал одной из целей западных стратегов.