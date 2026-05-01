Азербайджан разорвал связи с Европарламентом по всем направлениям

Милли меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу, 1 мая, принял решение о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом (ЕП) по всем направлениям. Этот шаг стал ответом на принятую накануне резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении».

В парламенте заявили, что «деструктивная позиция» ЕП стала главным препятствием для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. Азербайджан обвинил его в противодействии установлению мира и стабильности в регионе, а также в попытке «вновь превратить его в очаг конфликта, подстрекая реваншистские силы».

Кроме того, принято решение прекратить участие Азербайджана в Комитете парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан и начать процедуру приостановления членства в Парламентской ассамблее Евронест, передает «Sputnik Азербайджан».

Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу ЕС в Баку Мариане Куюнчич ноту протеста, назвав положения резолюции ЕП искажающими реальность и противоречащими принципам объективности и уважения суверенитета государств.

Недавно Азербайджан и Чехия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также представили брифинги по различным областям.