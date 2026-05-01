В последние годы мир наблюдает за значительными изменениями в глобальной политике, особенно в контексте ослабления влияния США. Это явление, как пишет китайская Sohu (статью перевели ИноСМИ), открывает новые возможности для других стран, таких как Россия и Япония, которые начинают активно расширять свои стратегические позиции.

Усиление России

Россия, восстанавливая своё влияние после распада Советского Союза, активно работает над укреплением своих позиций в Евразии. Это достигается через: увеличение военного присутствия в Сирии, сотрудничество с вооружёнными силами стран Центральной Азии, продвижение энергетических проектов, таких как газопровод «Северный поток» и т. д.

Эти шаги, как отмечает китайское издание, позволяют России не только укрепить свои позиции в регионе, но и создать новую многополярную систему, где Москва будет играть ключевую роль. Увеличение военных расходов и разработка новых технологий, таких как гиперзвуковое оружие, также способствуют укреплению военного превосходства России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Арктическом регионе.

Милитаризация Японии

Тем временем Япония отходит от своей пацифистской политики и начинает активно милитаризироваться. В апреле 2026 года в Токио были пересмотрены принципы передачи оборонного оборудования и технологий, что сняло ограничения на экспорт вооружений. Это стало поворотным моментом в оборонной политике страны, которая теперь стремится к активной интервенционной стратегии.

Япония активно участвует в военных учениях с США и другими странами, такими как Австралия и Филиппины, что указывает на её намерение усилить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это может привести к гонке вооружений в Северо-Восточной Азии, обострению территориальных споров с Россией и Китаем, а также к эскалации конфликтов в регионе.

Глобальные последствия

Изменения в политике России и Японии могут вызвать цепную реакцию в различных регионах. В Европе ослабление гегемонии США может привести к увеличению риска новых конфликтов. В то же время, противостояние между двумя лагерями — Россией и её союзниками, с одной стороны, и Японией с её партнёрами, с другой — может привести к новой холодной войне.

Несмотря на эти риски, экономическая глобализация и работа многосторонних механизмов, таких как Организация Объединённых Наций, могут сдерживать радикальные тенденции и способствовать стабильности в мире. Важно, чтобы страны находили баланс между отстаиванием своих интересов и поддержанием глобальной безопасности.

Снижение влияния США открывает новые горизонты для России и Японии, которые стремятся занять более активные позиции на мировой арене. Эти изменения, безусловно, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной политики и безопасности, резюмирует китайское издание.