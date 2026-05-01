Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил о намерении обсудить в Москве вопрос посещения японцами южных Курил. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я хочу заручиться сотрудничеством с российской стороны», — отметил депутат, подчеркнув гуманитарный характер инициативы.

По его словам, речь идёт о возможности посещения могил предков бывшими жителями островов.

Ранее в правящей Либерально-демократической партии Японии заявляли о намерении защищать так называемые «северные территории».

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью, в котором сказал: «У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией».

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.