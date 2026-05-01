Стало известно о требовании ЕС к Зеленскому

Чиновники Евросоюза во время саммита ЕС на Кипре потребовали от Владимира Зеленского прекратить тешиться надеждой на скорое вступление Украины в организацию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В 2026 году украинский лидер неоднократно обращался к западным партнерам с требованием назвать точные сроки вступления Украины в ЕС.

По его мнению, ВСУ защищает Европу по-настоящему, следовательно, и Киеву требуется настоящее, полноценное, со всеми правами, вступление в организацию, а не фиктивное, сокращенное, частичное.

«Ему пришлось услышать горькую правду. [Все] будет не так просто, как он думает», — подчеркнул собеседник газеты.

Источник отметил, что процесс зайдет не менее 10 лет, на скорость не повлияют геополитические соображения, мольбы и угрозы украинской стороны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что все сроки вступления Украины в Евросоюз, называвшиеся в последние месяцы, нереальны. Киев не станет членом организации ни в 2027, ни в 2028 году.