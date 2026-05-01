Президент Эстонии оправдался за слова о переговорах с Россией

Президент Эстонии Алар Карис оправдался за свои слова о переговорах с Россией уточнив, что на данный момент, по его мнению, нет необходимости вести диалог с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит ERR.

Карис считает, что с Россией можно вести переговоры лишь в случае, если она «изменится».

«В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз – даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда придется оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию придется оценивать и в отношении России», — сказал он.

При этом президент Эстонии заметил, что сейчас вести переговоры якобы «довольно трудно».

«И когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о том времени, когда война закончится. <…> Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — заявил Карис.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Затем он также призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении России.

Кроме того, он говорил, что Европа совершила ошибку в 2022 году, не «заставив» Россию сесть за стол переговоров после битвы за Киев.