Президент Эстонии оправдался за слова о переговорах с Россией

Президент Эстонии Карис оправдался за слова о переговорах с Россией
Президент Эстонии Алар Карис оправдался за свои слова о переговорах с Россией уточнив, что на данный момент, по его мнению, нет необходимости вести диалог с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит ERR.
Карис считает, что с Россией можно вести переговоры лишь в случае, если она «изменится».
«В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз – даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда придется оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию придется оценивать и в отношении России», — сказал он.
При этом президент Эстонии заметил, что сейчас вести переговоры якобы «довольно трудно».
До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Затем он также призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении России.
Кроме того, он говорил, что Европа совершила ошибку в 2022 году, не «заставив» Россию сесть за стол переговоров после битвы за Киев.