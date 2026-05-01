Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на канцлера ФРГ, назвав работу Фридриха Мерца ужасной, глава Белого дома посоветовал ему как следует заняться украинским урегулированием и решением своих внутриполитических проблем.

© ТВ Центр

Позиция Вашингтона болезненно воспринимается как в столицах Старого Света, так и в Киеве, откуда до сих пор не поступило реакции на инициативу Владимира Путина о перемирии в зоне спецоперации. При этом страны ЕС продолжают усердно делать вид, что с нетерпением ждут Украину в своём европейском саду.

На деле же Брюссель отклонил идею ускоренного членства. Вместо этого, как сообщает Politico, в ЕС готовят пакет неких краткосрочных преимуществ. В него войдёт расширение доступа к рынку содружества, программы финансирования и более глубокое участие в делах Евросоюза.

Похоже на отговорки, если учесть, что Киев требует конкретики, в том числе и в вопросе денежных дотаций. Главный евродипломат Кая Каллас торжественно обещает: Европа будет и дальше вводить санкции в отношении России.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, победу которого так открыто праздновали в Киеве, неожиданно пошёл по стопам Виктора Орбана. Политик выдвинул Украине ровно такие же условия, что и его предшественник - 11 требований о расширении прав венгров. Список уже передан президенту Европейского совета Антониу Коште.