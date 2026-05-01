Появились подробности о предсмертной записке Эпштейна

Предсмертная записка скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна засекречена, хранится в здании суда в Нью-Йорке, пишут обозреватели Бенджамин Вайзер, Стив Эдер и Ян Рэнсом в статье для The New York Times.

Авторы статьи уточнили, что документ был обнаружен сокамерником бизнесмена Николасом Тартаглионе в 2019 году.

Федеральный судья засекретил ее в рамках расследования уголовного дела Тартаглионе и не разрешил опубликовать вместе с другими файлами по делу Эпштейна.

В Минюсте США признали, что не ознакомились с ее содержанием, пояснили обозреватели.

Вместе с тем, в файлах Эпштейна содержится «запутанная» двухстраничная хронология, в которой раскрывается, как записка оказалась в деле сокамерника. В ней отмечается, в частности, что адвокаты финансиста подтвердили подлинность документа.

В скрытых файлах по делу Эпштейна нашли компромат на Трампа

Журналисты подчеркнули, что изучение записки могло бы помочь исследователям: позволило бы пролить свет на душевное состояние Эпштейна, подтвердить или опровергнуть версию о его самоубийстве.