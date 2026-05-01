Появились новые фрагменты записей разговоров «кошелька» Зеленского

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) зачитал новые фрагменты записей разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Записи сделаны летом 2025 года. В них обсуждаются кадровые решения с руководством страны. В частности, Миндич просит Зеленского поговорить с министром энергетики Германом Галущенко, а последнему дает инструкции, как вести разговор с президентом и какую должность у него просить.

Также Миндич на записях обсуждал назначения послов в США и Израиль и ситуацию в Одессе. А в разговоре с секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым — его назначение спецпредставителем президента для международных поездок.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.