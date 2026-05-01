На Украине женщины в селах остались без мужской помощи

Женщинам среднего и пожилого возраста, проживающим в деревнях на Украине, приходится выполнять тяжелую мужскую работу из-за мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, женщины в украинских селах остались без мужской помощи. В связи с этим они начали жаловаться на власти.

«В деревнях некому рубить дрова и следить за хозяйством, большая часть мужского населения находится на фронте, а те, кого не забрали, прячутся от ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военных комиссариатов на Украине. — «Газета.Ru»)», — сообщили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что часть мужской работы теперь выполняют женщины. В том числе это касается работы в полях и на фермах.

28 апреля Верховная рада Украины проголосовала за продление мобилизации до 2 августа текущего года. Инициативу поддержали 304 из 333 депутатов. Два парламентария высказались против, столько же воздержались от выбора. Еще 25 человек не стали голосовать вообще.