Населениб Евросоюза предрекли сокращение на 53 млн человек

Население стран Евросоюза сократится на 53 млн человек (на 11,7%) к 2100 году. Об этом свидетельствуют данные прогноза статистического управления ЕС Eurostat. В 2025 году численность населения Евросоюза оценивалась в 451,8 млн человек.

Согласно прогнозу, в ближайшие три года ожидается небольшой рост численности с достижением пика — 453,3 млн человек — в 2029 году. В последующие десятилетия аналитики прогнозируют постепенное сокращение до 398,8 млн человек к концу века.

При этом, по данным Eurostat и UNHCR, число мигрантов в странах ЕС в 2025 году достигло рекордных 64 млн человек. Прирост год к году составил 3,4%. Самые высокие темпы роста числа мигрантов среди крупных стран показала Испания — там их стало больше на 8%.

Основная причина ожидаемого сокращения населения ЕС — устойчивое падение рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в Евросоюзе составляет около 1,3 ребёнка на одну женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства (2,1). Начиная с 2012 года естественный прирост населения ЕС стал отрицательным (смертность превышает рождаемость), и именно миграция обеспечивает общий рост населения.

Однако, по оценкам Европейского парламента, миграция не способна полностью решить проблему старения нации. К 2100 году доля людей старше 80 лет вырастет с 6% до 16%, а доля трудоспособного населения сократится с 58% до 50%. Это создаст колоссальную нагрузку на пенсионные системы и здравоохранение.