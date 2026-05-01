Представитель американской администрации на 356-й сессии Административного совета Международной организации труда (МОТ) призвал сторонников Украины снизить градус антироссийской риторики в ООН. Он объяснил, что это необходимо ради успеха переговоров.

Дискуссия развернулась 1 апреля вокруг предложенных Москвой поправок к антироссийской резолюции МОТ, принятой после начала СВО. Представитель Вашингтона заявила, что текущие формулировки документа не создают благоприятные условий для дипломатии, и призвала все стороны смягчить риторику и добросовестно вести переговоры. Она подчеркнула, что правительство США хочет достичь соглашений с помощью диалога.

Российская сторона предлагала убрать из текста резолюции положения, которые выставляют Москву агрессором, в частности исключить требование о немедленном и безусловном выводе войск из зоны СВО, а также распространить призыв к прекращению огня на украинскую сторону.

Изменения поддержали представители Китая и США. Это уже второй случай с начала СВО, когда Вашингтон голосует за российские правки в МОТ (впервые это произошло в ноябре 2025 года). Тем не менее инициативу заблокировали: четыре голоса «за», 41 — «против», семь воздержались.