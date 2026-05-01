Фицо отработал смену грузчиком по доставке хлеба

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ночь на 1 мая отработал смену грузчиком-экспедитором на хлебозаводе в западной части республики. Об этом пишет местная газета Plus jeden den.

Видеозапись, документирующая трудовую деятельность главы словацкого правительства, была опубликована на его странице в соцсетях.

"Приветствую вас во время работы в ночную смену. Сейчас мы находимся в городе Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки", - отметил Фицо.

Он занимался непосредственно погрузкой и разгрузкой автофургона.

Вместе с водителем он развозил продукцию одного из хлебозаводов оптовым заказчикам по всему Тренчинскому краю. Глава правительства признался, что работа оказалась нешуточной:

"Сам человек должен загрузить такой автомобиль и сам же его разгрузить. Не дай бог, если бы он был еще больше. Это довольно приличная физическая нагрузка".

Фицо рассказал, что сам вырос в семье рабочих, а его выход на работу в ночную смену на 1 мая является проявлением уважения к людям труда. Он также напомнил, что Словакия является страной с самой высокой долей ночных смен в Европе - 11 процентов рабочей силы работают по ночам, в то время как в соседних Польше, Венгрии и Чехии этот показатель составляет всего от двух до четырех процентов.

Именно поэтому его правительство настаивает на адекватной оплате ночного труда и повышении минимальной зарплаты, которая напрямую влияет на размер надбавок за работу в ночное время и праздничные дни. Цель кабинета - достичь минимальной заработной платы в 1000 евро в ближайшее время.

Премьер также выразил удивление уровню доверия между поставщиками и получателями.

"У водителя есть ключи от всех ресторанов и всех заведений. Он открывает дверь, выгружает товар и уходит. Признаюсь, меня это удивило, ведь в голову закрадывается мысль, что все это могут украсть. Но, как оказалось, нет", - отметил он.

Впрочем, это не первая "рабочая" акция премьера. Ранее он уже пробовал печь хлеб в пекарне и работал у конвейера на автомобильном заводе. Однако именно нынешняя ночная смена стала, по его признанию, серьезным испытанием на прочность.