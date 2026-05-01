В Пентагоне были ошеломлены словами Трампа о выводе войск из ФРГ

В Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из Германии

Слова президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии ошеломили представителей Пентагона. Об этом пишет Politico.

Как пишет газета со ссылкой на слова помощника конгрессмена, военное ведомство не планировало сокращение военного контингента. Однако нужно отнестись к заявлению серьезно, заметил он.

В материале сообщается, что хотя предыдущие угрозы Трампа не увенчались успехом, во время второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику, перейдя от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединится к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.

«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика исчерпала себя. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — заявил один из немецких чиновников.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил сокращение контингента военных США на территории Германии.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.