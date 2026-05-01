У Трампа истек 60-дневный срок для прекращения войны

Администрация Трампа заявляет, что военные действия в Иране "завершены" раньше срока, установленного военными полномочиями. В пятницу президент США оказался перед лицом 60-дневного дедлайна для прекращения войны в Иране или обращения в Конгресс с просьбой о ее продлении.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, которое началось в начале апреля, “положило конец” военным действиям между двумя сторонами в связи с приближением крайнего срока предоставления Конгрессом военных полномочий, заявил в четверг высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

В пятницу у Дональда Трампа настал крайний срок для того, чтобы положить конец войне с Ираном или обратиться в Конгресс с просьбой продлить ее, но, скорее всего, этот срок истечет без изменения хода войны, пишет The Guardian.

“В целях урегулирования конфликта военные действия, начавшиеся в субботу, 28 февраля, прекращены”, - сказал чиновник, описывая позицию администрации.

Боев между вооруженными силами США и Ираном не было с тех пор, как более трех недель назад было достигнуто хрупкое перемирие, добавил чиновник.

Ранее аналитики и помощники Конгресса заявляли, что ожидают, что Трамп уведомит Конгресс о том, что он планирует продлить соглашение на 30 дней, или проигнорирует крайний срок, а администрация утверждала, что прекращение огня ознаменовало окончание конфликта.

В четверг Сенат, возглавляемый республиканцами, вновь заблокировал попытку демократов остановить войну Трампа в Иране, отклонив резолюцию о военных полномочиях, которая ограничивала бы конфликт до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие военные действия.

Голоса разделились так -- 47:50, причем два республиканца – Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Рэнд Пол из Кентукки – проголосовали "за", а один демократ – Джон Феттерман из Пенсильвании – "против".

В этом году демократы уже в шестой раз проводят голосование по резолюции о военных полномочиях, связанной с войной. Все они потерпели неудачу, в основном по партийному признаку, напоминает The Guardian.

Адам Шифф, автор резолюции, сказал, что голосование в четверг имело решающее значение. В пятницу исполняется 60 дней с тех пор, как администрация Трампа уведомила Конгресс о том, что она наносит удары по Ирану.

Согласно резолюции о военных полномочиях от 1973 года, президент должен прекратить военную кампанию по истечении 60-дневного срока, если только Конгресс не объявил войну или не санкционировал применение военной силы. Пит Хегсет, министр обороны, выступая ранее на Капитолийском холме, заявил, что 60-дневный отсчет был приостановлен из-за нынешнего соглашения о прекращении огня с Ираном, хотя демократы и критики выразили обеспокоенность по поводу такой интерпретации.

Конституция США гласит, что только Конгресс, а не президент, может объявлять войну, но это ограничение не распространяется на операции, которые администрация рассматривает как краткосрочные или направленные против непосредственной угрозы, пишет The Guardian.

Республиканская партия Трампа имеет незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.

Ранее в этом месяце Палата представителей также отклонила с небольшим перевесом другую резолюцию, направленную на сдерживание военных действий в Иране. Резолюция, представленная Грегом Миксом, ведущим демократом в комитете по иностранным делам Палаты представителей, была отклонена 213 голосами против 214, при этом присутствовал один член республиканской партии. Для принятия законопроекта требовалось еще как минимум два голоса, поскольку в Палате представителей не было равного количества голосов.