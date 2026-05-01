Китай сделал США жесткое предупреждение в преддверии визита Трампа

Китай предупреждает США о Тайване в преддверии визита Трампа в Пекин. Пекин призывает Вашингтон "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня для поддержания "стабильности" в отношениях между двумя державами.

Министр иностранных дел Китая в четверг призвал США поддерживать “стабильность” в отношениях между двумя державами и предупредил, что Тайвань представляет наибольший риск, за несколько недель до запланированного визита президента Дональда Трампа в Пекин.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин и Вашингтон должны “сохранить с таким трудом достигнутую стабильность” в китайско-американских отношениях, сообщило министерство иностранных дел Китая.

На переговорах также обсуждался Ближний Восток, где Китай выступает в качестве одного из ключевых партнеров Тегерана, но в значительной степени сохраняет дистанцию после того, как Трамп присоединился к Израилю в нападении на Иран, что привело к резкому росту мировых цен на нефть, отмечает Agence France-Presse.

Представитель Госдепартамента подтвердил факт телефонного звонка и сказал, что это было сделано для организации поездки Трампа, но не сообщил дальнейших подробностей.

Трамп планирует посетить Китай 14-15 мая, чтобы встретиться с президентом Си Цзиньпином – это его первая поездка в конкурирующую державу с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года, напоминает Agence France-Presse.

В течение первого года пребывания Трампа на своем посту Вашингтон и Пекин конфликтовали из-за торговли и тарифов, пока в октябре, когда Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее, не было объявлено перемирие.

“Обе стороны должны сохранить с таким трудом завоеванную стабильность, хорошо подготовиться к ключевым встречам на высоком уровне, расширить области сотрудничества”, - сказал Ван И госсекретарю США Марко Рубио, согласно сообщению министерства иностранных дел Китая.

В то время как связи “в целом оставались стабильными” при Трампе и Си Цзиньпине, министр Ван “подчеркнул, что тайваньский вопрос затрагивает основные интересы Китая и является самой большой точкой риска в китайско-американских отношениях”, говорится в сообщении.

Пекин претендует на Тайвань как на часть своей территории, ожидающей воссоединения, и резко критикует военную помощь США самоуправляемому острову и их поддержку Тайбэя на международной арене, напоминает Agence France-Presse.

“Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства и сделать правильный выбор, открывая новые перспективы для двустороннего сотрудничества, и внести свой вклад в укрепление мира во всем мире”, - сказал Ван И.

В заявлении китайского министерства говорится, что Ван И и Марко Рубио “обменялись мнениями” о ситуации на Ближнем Востоке, не сообщая дальнейших подробностей.