Соврамши: глава Пентагона «опасно преувеличил» военный триумф США в Иране

Сенат считает, что глава американского минобороны Хегсет "опасно преувеличил" военный триумф США в Иране. Сенатор Джек Рид заявил на слушаниях, что министр обороны не смог дать Трампу точную картину войны в Иране.

Пит Хегсет не смог дать Дональду Трампу точную картину войны с Ираном, прибегнув к “опасно преувеличенным” заявлениям, чтобы создать неточную картину военного триумфа США, заявил высокопоставленный демократ на слушаниях на Капитолийском холме в четверг.

Джек Рид, высокопоставленный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам, сказал министру обороны Хегсету, что гражданам США, далеким от победы, приходится нести издержки войны, которую они не поддерживают, в виде повышения цен на топливо.

“Американские семьи несут издержки войны, к которой они не хотели иметь никакого отношения и от которой ничего не выиграли, и все же, госсекретарь Хегсет, месяц назад вы объявили о победе”, - сказал Рид, сенатор от Род-Айленда.

Комментарии Хегсета и Дэна Кейна, председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, прозвучали в начале второго дня выступления в Конгрессе, где они давали показания по поводу представления Пентагоном рекордного военного бюджета в размере 1,45 трлн долларов, отмечает The Guardian.

Как и во время выступления накануне в аналогичном комитете Палаты представителей, эти слушания быстро переросли в конфронтацию по поводу войны с Ираном, которая зашла в тупик после восьми недель боевых действий и в результате того, что режим в Тегеране закрыл стратегически важный Ормузский пролив.

Протестующие ненадолго прервали слушание, когда Хегсет выступил со вступительным заявлением. Прежде чем протестующие были изгнаны и судебное разбирательство возобновилось, послышались крики “военный преступник” и “презренный”.

Сенатор Рид немедленно перешел в наступление, обвинив Трампа в том, что он начал войну без “согласованной стратегии”, отказавшись при этом “аргументировать свою позицию перед американским народом или проконсультироваться с Конгрессом”.

Но его заявление вызвало самую жесткую личную критику в адрес Хегсета, которого обвинили в том, что он не предоставил Трампу необходимую информацию или совет, преследуя при этом личные цели, при том, что военнослужащие были ранены или убиты в бою.

“Проблема с вашими заявлениями, господин министр, в том, что они опасно преувеличены, - сказал Рид. - Жесткий режим Ирана остается в силе. Он по-прежнему сохраняет запасы обогащенного урана, и его ядерная программа остается жизнеспособной. Я обеспокоен тем, что вы говорите президенту то, что он хочет услышать, а не то, что ему нужно услышать. Смелые заверения в успехе оказывают медвежью услугу как главнокомандующему, так и войскам, которые рисковали своими жизнями, полагаясь на них. Наши военные проявили героизм, но применение военной силы без продуманной стратегии - это путь к долгосрочному поражению”.

Джек Рид также воспользовался часто воинственной риторикой Хегсета, в которой он пренебрежительно отзывался о необходимости соблюдения правил ведения боевых действий и поклялся преследовать иранцев "беспощадно”.

“Слишком часто вы делали опасные заявления, которые противоречили миссии, которой вы хвастались, - сказал сенатор. -- Цитирую: “никаких глупых правил ведения боевых действий", всего через несколько дней после того, как сотни иранских школьниц трагически погибли в результате ракетного удара, вы сделали тревожные заявления о том, что не проявляете милосердия и пощады к приказам иранцев, что является военным преступлением”.

Сенатор сказал, что, пока вооруженные силы США находились в тяжелом положении, Хегсет посвящал свое время личным приоритетам, включая реорганизацию корпуса капелланов и служб Пентагона, отмену требований к вакцинации от гриппа и запрет военнослужащим посещать некоторые университеты.

Рид также раскритиковал решение Хегсета на этой неделе пригласить певца и рэпера Кида Рока на военную базу для “веселой поездки” на вертолете Apache, а также за увольнение нескольких старших командиров – часто по признаку расы или пола – и блокирование продвижения по службе других.

“Вы лишаете нас военного опыта в области обороны и самых высокоэффективных старших офицеров, в то же время заставляя молодых офицеров задуматься, стоит ли им продолжать службу”, - сказал сенатор.

Министр Хегсет повторил критику, которую он высказал в адрес демократов и “некоторых” республиканцев на слушаниях в среду, когда он назвал критиков военных действий “безрассудными, безответственными и пораженческими”.

“Как я сказал вчера и повторю это сегодня, самым большим противником, с которым мы сталкиваемся на данный момент, являются безрассудные скептики и пораженческие высказывания демократов в Конгрессе и некоторых республиканцев”, - сказал глава Пентагона.

Министр обороны США назвал критиков “пораженцами с дешевых мест, которые два месяца спустя пытаются подорвать невероятные усилия, которые были предприняты, и исторический характер противостояния угрозе, длящейся 47 лет, с мужеством, которого не было ни у одного другого президента, что привело к большому успеху и прекрасной возможности предотвратить появление у Ирана ядерного оружия".

Позже Хегсет вступил в конфликт с двумя другими демократами, Кирстен Джиллибранд и Ричардом Блюменталем, из-за своих заявлений о том, что война получила широкую общественную поддержку и достигла своих целей в военном разгроме Ирана.

Сенатор от Нью-Йорка Джиллибранд сказала министру: “Я не знаю, осознаете ли вы в полной мере, насколько сильно американский народ не поддерживает эту войну. Это несанкционированная война … Почему вы продолжаете вести войну, которую Америка не поддерживает?”

Хегсет ответил: “Я верю, что у нас есть поддержка американского народа”.

Опросы общественного мнения неоднократно показывали, что большинство населения США выступает против войны, при этом многие обеспокоены ее экономическими последствиями и рисками более широкого конфликта, пишет The Guardian.

А Ричард Блюменталь, сенатор от штата Коннектикут, сказал: “Я знаю, что вы охарактеризовали эту войну как поразительный военный успех, но американский народ на это не купился. Один момент неопровержим: Америка никогда не добьется успеха в войне, если за ней не будет стоять американский народ, и если то, что вы сейчас воспринимаете как успех, - это победа, мне бы не хотелось видеть, как выглядит поражение”.

Затем он попытался сменить тему, спросив Хегсета, согласен ли он с заявлением Трампа в четверг о том, что Украина потерпела “военное поражение” от России.

Однако министр обороны обошел этот вопрос стороной и вместо этого, похоже, был достаточно уязвлен критикой Блюменталя, чтобы признать, что общественная поддержка кампании в Иране была менее надежной, чем он утверждал, в чем он обвинил демократов и средства массовой информации.