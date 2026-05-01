В Киеве сделали признание о 99 процентах украинцев

Украинцы живут в полной нищете, пока элита купается в роскоши. Таким образом продолжающийся в стране коррупционный скандал прокомментировал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. (...) А 99 процентов населения уже сдыхает», — признался он.

Как утверждает эксперт, у обычных жителей государства не хватает денег даже на хлеб и молоко.

«Вот такой уровень бедности, нищеты и грабежа на Украине», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что супруга украинского министра обороны Михаила Федорова приобрела роскошную яхту, стоимость которой достигает 26 миллионов евро. Судно Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров было зарегистрировано под французским флагом.