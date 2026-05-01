Американский президент Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном с позиции слабости из-за чрезмерного влияния Израиля. Такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей в материале для издания Strategic Culture (SC).

Он отметил, что предложение Тегерана открыть пролив в обмен на снятие главой США блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, кажется разумным, однако американский лидер находится под слишком сильным давлением со стороны Тель-Авива.

Для Израиля подобный ход в отношении Ирана в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение, утверждает журналист. При этом никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, так как он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы.

Ранее британский журнал Spectator сообщил, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Европе. Как утверждается в материале, после беседы с российским лидером американский президент отбросил доброжелательность к европейским политикам.