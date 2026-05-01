Каждому российскому гражданину следует тщательно оценивать возможные риски перед поездкой во Францию, включая возможные претензии со стороны европейских правоохранительных структур. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что Франция, по оценке Москвы, относится к числу недружественных стран, поэтому при планировании поездок россиянам необходимо учитывать возможные осложнения, в том числе связанные с проверками по линии Европола.

По словам Алексея Мешкова, при въезде могут возникать непредсказуемые ситуации на пограничном контроле и таможне, что требует повышенного внимания со стороны путешественников.

Ранее посол уже обращал внимание на возможные сложности при пересечении французской границы, указывая на то, что процедура въезда может сопровождаться дополнительными проверками и задержками.

На этом фоне дипломат рекомендовал гражданам заранее учитывать все возможные обстоятельства, связанные с поездками в страны Европейского союза, и подходить к их планированию с повышенной осторожностью.

Дополнительные разъяснения российских дипломатических представительств в Европе, как правило, касаются вопросов консульской поддержки и предупреждения граждан о возможных рисках при пребывании за рубежом в условиях текущей международной обстановки.