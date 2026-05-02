Президент США Дональд Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта — это непростая задача, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — сказал он.

До этого глава Белого дома заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. Он отметил, что проблемы Украины не касаются Соединенных Штатов, так как государства разделяет океан, но затрагивают страны Европейского союза.

Трамп уверен, что закончит конфликт с Украиной на переговорах

29 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Ранее Медведев оценил посредническую роль США.