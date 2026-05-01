Западу необходимо прекратить оспаривать принадлежность новых субъектов Российской Федерации. С таким заявлением выступил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на канале World Affairs In Context.

Экс-разведчик подчеркнул, что западные страны должны признать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым частью России. По его словам, никаких переговоров на этот счёт быть не может, и эти территории теперь навсегда останутся под юрисдикцией РФ.

Джонсон призвал западные государства с уважением относиться к требованиям Москвы и не пытаться использовать любые форматы диалога для искажения целей специальной военной операции. Эксперт добавил, что удивлён тем, как Запад не прислушивается к заявлениям российской стороны.

Он отметил, что Россия не шутит и не угрожает, а прямо говорит о том, что собирается делать. Ранее в Кремле указывали, что в ходе дипломатических консультаций американцы согласились с невозможностью долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса. Москва настаивает на выходе вооружённых сил Украины из Донбасса как на одном из ключевых условий.