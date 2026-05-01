В Нидерландах предотвратили покушение на принцесс Амалию и Алексию

В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушений на наследную принцессу Амалию и ее сестру Алексию. Об этом сообщает местная газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры.

Отмечается, что 33-летний мужчина предстанет перед судом 4 мая, в День национальной памяти. Ему инкриминируют подготовку теракта, который планировалось совершить еще в феврале 2026 года в Гааге.

По данным следствия, подозреваемый владел двумя топорами, на лезвиях которых было, в частности, вырезано имя "Алексия". Кроме того, у него нашли рукописный лист с именами принцесс и словом "Bloedbad" ("кровавая бойня" - прим. "РГ").

Это не первый раз, когда королевская семья Нидерландов сталкивается с подобными угрозами. В 2020 году некий мужчина в серии сообщений угрожал принцессе Амалии насилием. Четыре года спустя, незадолго до 21-летия Амалии, преступника выпустили из клиники для душевнобольных.

Наиболее серьезные меры безопасности были приняты в конце 2023 года. Тогда король Виллем-Александер и королева Максима объявили, что их старшая дочь больше не может жить в своей студенческой квартире в Амстердаме из-за "чрезвычайно серьезных угроз". С тех пор уровень охраны принцесс был значительно повышен. В ноябре того же года был задержан 40-летний Мохамад Э. по подозрению в причастности к запугиванию наследницы престола.