Отказывающихся служить украинцев предложили лишить права голоса

Украинцев, которые отказываются служить, нужно лишать права голосовать на выборах. С таким предложением выступил замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров, передает УНИАН в Telegram.

© Лента.ру

Он отметил, что хотя уклонисты и являются гражданами Украины, но им следует запретить голосовать в течение десяти лет.

«Если ему эта страна не интересна, и он готов был ее бросить, почему нужно учитывать его голос?» — заявил Елизаров.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр рассказал, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано. При этом он подчеркнул, что на уклонисты — «это не тот контингент, который будет полезен».