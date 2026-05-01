В Трампе заметили изменение после разговора с Путиным
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Дональд Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Европе. Это изменение заметил британский журнал Spectator.
Как утверждается в материале, после беседы с российским лидером американский президент отбросил доброжелательность к европейским политикам.
«Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением. (...) Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе», — говорится в публикации.
Трамп: Европейские страны НАТО устроили бардак на Украине
Пока позиции Вашингтона и Брюсселя отдаляются, главам РФ и США удалось найти общие подходы в вопросе украинского конфликта, отмечает журнал.
Ранее Зеленский отказался считать Трампа гарантией мира на Украине. Он напомнил, что главе Белого дома осталось лишь два года каденции.