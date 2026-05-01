Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что западные государства угрожают Тбилиси из-за решения грузинских властей не вводить санкции против России.

По его словам, угрозы со стороны Евросоюза раздаются потому, что Грузия выбрала мир. Власти страны не присоединились к санкциям, которые были бы разрушительными. Каладзе задался вопросом, зачем его страна должна вводить санкции (антироссийские), если заранее ясно, что они нанесут сильный удар по экономике. Он добавил, что это стало бы крайне тяжёлым бременем для семей и для людей, которые каждый день работают и занимаются своим делом.

Он также высказался против нагнетания конфликта и подчеркнул недопустимость открытия «второго фронта» в стране. Каладзе отметил, что не должно разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесёт полную катастрофу для Грузии.