Мадьяр предложил назначить родственника на пост министра юстиции Венгрии

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр скрыл родственные связи с кандидатом, выдвинув на должность руководителя минюста страны супруга своей сестры.

Победитель парламентских выборов в Венгрии выдвинул своего родственника в правительство, передает РИА «Новости».

«Попросил Мартона Меллетеи-Барна, правового эксперта партии «Тиса», возглавить министерство юстиции. Мартон Меллетеи-Барна работает юристом последние два десятилетия», – написал политик в соцсетях.

По словам Мадьяра, новому министру предстоит восстановить верховенство права и создать базу для возвращения причитающихся венграм средств Евросоюза. Кроме того, руководить министерством внутренних дел и курировать спорт будет Габор Пошфаи.

Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от своего депутатского мандата. Будущий глава правительства Петер Мадьяр потребовал возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».