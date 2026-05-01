Сыновья Трампа совершили крупную сделку в Казахстане

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. О крупной сделке со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

© Лента.ру

Утверждается, что в августе прошлого года братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок она получила 20 процентов в компании Kaz Resources. Впоследствии эта компания и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline.

Новая компания собирается разместить акции на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources. В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в этих проектах.

Ранее Трамп прислал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пригласив политика в Майами на саммит Большой двадцатки (G20) и на следующее заседание Совета мира.