В Германии отреагировали на угрозы Трампа вывести войска

Власти Германии считают, что политика «грубых угроз» президента США Дональда Трампа себя исчерпала. О реакции Берлина на угрозы американского лидера вывести войска из ФРГ сообщает Politico.

«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика стала затасканной. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами США», — сказал источник в правительстве ФРГ.

Трамп назвал «отвратительного» европейского лидера

Отмечается, что угрозы Трампа «ошеломили» Пентагон и представителей военных кругов США. В статье подчеркивается, что министерство войны США «не ожидало и не планировало никакого рода сокращений» контингента, но относится к словам Трампа всерьез.

Ранее президент США допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.