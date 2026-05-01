Трамп наотрез отказался уступить Ирану в одном вопросе

Президент США Дональд Трамп публично отказался идти на уступки Ирану относительно возможной передачи обогащенного урана. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом Newsmax.

Так глава Белого дома высказался о передаче обогащенного урана для гражданской энергетики и медицинских целей. По его словам, Тегеран в этом смысле ничего не получит от Соединенных Штатов.

Трамп заявил о победе над Ираном

«Я бы ее (сделку по урану — прим. «Ленты.ру») не одобрил. Я бы этого не сделал. Я им ничего не дам», — уточнил руководитель американской администрации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США уже победили Иран, но им нужна победа c большим отрывом. До этого лидер Америки сказал, что не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану, когда речь зашла о нарушении режима прекращение огня.