Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану. Он высказался об этом, отвечая на вопросы журналистов.

Американскому лидеру задали вопрос, стремится ли он «нарушить прекращение огня».

«Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется», — ответил Трамп.

Глава США также сообщил, что Иран «жаждет заключения сделки».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.