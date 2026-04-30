Трамп назвал виновного в продолжении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что конфликт на Украине до сих пор продолжается. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

Американский лидер напомнил, что Байден выделил Киеву 350 миллиардов долларов, и назвал это решение безумием.

«Это одна из причин, по которой война продолжается», — сказал он.

Трамп также раскритиковал европейские страны НАТО за устроенный ими «бардак» на Украине. Он подчеркнул, что проблемы Украины никак не касаются США, в отличие от Европы.