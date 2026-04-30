Названа причина ухода в отставку жюри Венецианской биеннале

Жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку в четверг, 30 апреля, на фоне скандала с присуждением наград, пишет обозреватель Алекс Маршалл в статье для The New York Times.

Автор статьи заметил, что в отставку подали все пять кураторов: Соланж Оливейра Фаркас из Бразилии, Зои Батт из Австралии, Эльвира Дьянгани Осе из Испании, Марта Кузма из США и Джованна Заппери из Италии.

В кратком заявлении, опубликованном на сайте e-flux, посвященном искусству, жюри объяснило, что оно уходит в отставку «в знак признания» своего заявления от 23 апреля о том, что оно не будет присуждать награды художникам из стран, лидеры которых находятся под следствием МУС.

Обозреватель уточнил, что жюри не посчитало нужным упомянуть конкретные страны, но в настоящий момент ордера выданы только на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Венецианская биеннале, важнейшее событие в мире искусства, включает в себя центральную групповую выставку и более 100 небольших выставок в национальных павильонах.

Жюри присуждает престижную награду «Золотой лев» за лучшую национальную экспозицию и отмечает некоторых художников, представленных на главной выставке.

В этом году биеннале должна открыться 6 мая с превью для прессы. Официальное открытие запланировано на 9 мая. Всего будут представлены 100 национальных проектов и 31 сопутствующая экспозиция.