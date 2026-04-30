В Японии отреагировали на заявление Захаровой

Андрей Дуванов

Пользователи Yahoo News Japan отреагировали на критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Захарова раскритиковала Токио за курс на ремилитаризацию. По ее словам, Японии нельзя забывать об уроках истории и нужно отказаться от подобных действий. Таким образом она прокомментировала пересмотр японскими властями «Трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий», а также оперативного регламента, который регулирует экспорт военной техники. Фактически этими действиями в Японии разрешили экспорт летального вооружения и техники.

Как сообщает источник, некоторые пользователи японского портала Yahoo News Japan разделили мнение Захаровой. Они упрекнули власти своей страны в нежелании налаживать дипломатические каналы с Москвой, а пересмотр регламента назвали форсированной военной экспансией.

«Мы построили дружеские отношения с Западом, верно? Так давайте построим такие же отношения с Китаем и Россией. Не доверяете другим странам? Китай и Россия вторгнутся в Японию? Вы серьезно сейчас? Вами манипулируют апологеты военной промышленности, торговцы оружием и их пособники. Нашему правительству нужно тщательно подготовиться, принять твердое решение, встретиться напрямую с российской стороной и наконец-то начать диалог», — приводит один из комментариев РИА Новости.

