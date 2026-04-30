Трамп отменил пошлины на шотландский виски после визита короля

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить импортные ограничения и тарифы в отношении шотландского виски.

© Московский Комсомолец

По словам американского лидера, этот шаг стал своеобразным жестом уважения к королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле, завершившим свой официальный визит в Вашингтон.

«В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и скоро направятся обратно в свою чудесную страну, я отменю тарифы и ограничения на виски», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети.

Президент подчеркнул, что данное решение направлено на развитие сотрудничества между Шотландией и американским штатом Кентукки, которые являются важными центрами производства виски и бурбона. Трамп отметил, что двусторонняя торговля между регионами, в частности поставки деревянных бочек, исторически имела большое значение, однако долгое время находилась под давлением регуляторных барьеров.

«Король и королева заставили меня сделать то, что никто другой не смог сделать, едва даже попросив об этом! Большая честь принимать их обоих в США», — добавил президент.

Нынешний визит британских монархов стал первым официальным приездом главы государства из Великобритании в США с 2007 года. Ожидается, что после завершения переговоров в Белом доме Карл III и королева Камилла вернутся в Великобританию.