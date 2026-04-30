Спецпредставитель генсека ООН посетила российский регион

В МИД России сообщили о том, что спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область.

В сообщении МИД уточняется, что в рамках рабочего визита в Россию 30 апреля спецпредставитель генерального секретаря ООН Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область.

В МИД подчеркнули, что первая подобная поездка международного чиновника была направлена на получение информации о гуманитарной обстановке в систематически обстреливаемом со стороны киевского режима регионе "из первых рук".