Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал главу Евродипломатии Каю Каллас за слова о том, что Евросоюз «не должен унижаться, умоляя Москву о диалоге». Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Диесена, будущие поколения «будут проклинать» Каллас из-за ее политики. Он также заявил, что она втянула Европу в войну против России.

«Будущие поколения будут проклинать ее имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы», — заявил он.

Напомним, что по словам Каллас Евросоюз «не должен унижаться и просить Москву о переговорах», если он захочет наладить контакты с Россией. Она также добавила, что Евросоюзу необходимо поставить Москву в такое положение, чтобы власти страны «перестали притворяться, что ведут переговоры».